Происшествия

Тело 57-летнего рыбака обнаружили в озере в Опочецком округе

В Опочецком муниципальном округе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

25 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в озере Нивное в деревне Буколово Опочецкого района тела 57-летнего мужчины с признаками утопления.

По полученной информации, погибшим является местный житель, отправившийся утром 22 января рыбачить на озеро, после чего его никто не видел. В ходе проводимых поисков тело мужчины обнаружено погруженным в воду в месте пролома ледяной поверхности озера.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.