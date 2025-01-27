Происшествия

Житель Псковского района лишен свободы за уклонение от надзора

67 летнего жителя Псковского района, обвиняемого в уклонении от административного надзора, лишили свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В суде подсудимый, не оспаривая обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении, вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснил, что не желал в дальнейшем исполнять наложенные судом ограничения в рамках административного надзора и без уведомления органов внутренних дел покинул место пребывания, находился вне контроля свыше 3 месяцев, пока его не задержали сотрудники полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде реального лишения свободы взяв под стражу в зале суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.