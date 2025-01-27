Происшествия

Ненадлежащее содержание железнодорожного переезда выявили в Псковской области

Псковская транспортная прокуратура провела проверку состояния железнодорожного переезда на 188 км участка Гульбене-Пыталово. Были обнаружены повреждения дорожного покрытия — дефекты и выбоины, сообщили в прокуратуре.

В связи с этим Псковский транспортный прокурор направил представление начальнику предприятия железнодорожного транспорта. Он потребовал принять меры по устранению дефектов на переезде.

Кроме того, по постановлению прокурора было привлечено к административной ответственности должностное лицо организации. Его признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения и назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.