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Происшествия

Более 700 тысяч перевели мошенникам жители Псковской области

01.02.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Ряд жителей Пскова, Великих Лук и Стругокрасненского округа поддались на уловки мошенников и лишились более семисот тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные лица под видом представителей различных организаций. Они сообщили своим собеседникам, что необходимо перевести денежные средства на «безопасные счета». Другим незнакомцы предложили дополнительный заработок в Сети. А некоторых наших сограждан ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе мебели.

В результате, потерпевшие не досчитались в общей сложности более семисот тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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