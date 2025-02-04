Происшествия

Псковичка украла 80 тысяч рублей у спящего собутыльника

Заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении жительницы города Пскова, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Пскович пригласил знакомую к себе в гости. После употребления спиртных напитков он заснул, а женщина зашла в Сбербанк онлайн, используя принадлежащий мужчине мобильный телефон и похитила 80 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения. Псковичке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.