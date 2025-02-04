Происшествия

Пропавшего в октябре великолучанина продолжает искать полиция

Продолжается розыск Дмитрия Старова 1970 года рождения. По имеющимся данным, последний раз он выходил на связь с родственниками 20 октября 2024 года, находясь на набережной реки Ловать. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 50–54 года, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в чёрную кепку, синий бушлат, черный свитер и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.