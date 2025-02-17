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Островича подозревают в фиктивной регистрации четырех граждан Армении

18.02.2025 16:50|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках, Островском и Пустошкинском районах несколько местных жителей подозреваются в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, в апреле 2024 года в доме на территории Великих Лук горожанка 1968 года рождения осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Узбекистан без фактического его пребывания по месту регистрации.

В декабре 2024 года в одной из деревень Пустошкинского района местная жительница 1963 года рождения осуществила фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан Республики Таджикистан.

А в январе 2025 года в Островском районе местный житель 1995 года рождения осуществил фиктивную постановку на миграционный учет четырех граждан Республики Армения без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Теги: #фиктивная регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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