Происшествия

Островича подозревают в фиктивной регистрации четырех граждан Армении

В Великих Луках, Островском и Пустошкинском районах несколько местных жителей подозреваются в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле 2024 года в доме на территории Великих Лук горожанка 1968 года рождения осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Узбекистан без фактического его пребывания по месту регистрации.

В декабре 2024 года в одной из деревень Пустошкинского района местная жительница 1963 года рождения осуществила фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан Республики Таджикистан.

А в январе 2025 года в Островском районе местный житель 1995 года рождения осуществил фиктивную постановку на миграционный учет четырех граждан Республики Армения без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.