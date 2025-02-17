Происшествия

Жительница Дедовичского района оправилась на принудительные работы за кражу денег у знакомой

В Дедовичском районе местная жительница приговорена к принудительным работам за кражу денег у своей знакомой, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В начале ноября 2024 года ранее судимая жительница Дедовичского района находилась в гостях у своей знакомой, где они распивали спиртные напитки.

В какой-то момент подсудимая, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, подошла к кровати потерпевшей, откуда из-под подушки достала спрятанный кошелек и похитила деньги в сумме 8000 рублей.

Действия подсудимой квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ, как тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, ущерб возместила. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Дедовичский районный суд признал женщину виновной в совершении указанного преступления, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год. В соответствии с частью 2 статьи 53.1 УК РФ назначенное наказание в виде 1 года лишения свободы заменено на принудительные работы на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.