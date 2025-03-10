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Начальника Псковской дистанции пути Октябрьской ЖД оштрафовали на 50 тысяч рублей

Начальника Псковской дистанции пути – структурного подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» Александра Секаева Псковский городской суд оштрафовал на 50 тысяч рублей. Ему было предъявлено обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Являясь должностным лицом, обвиняемый подписал заведомо ложные сведения о выполненных работах, что повлекло за собой причинение вреда имуществу ОАО «РЖД» на сумму 3 млн 55 тысяч 397,18 рублей, а также существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, также охраняемых законом интересов общества и государства, поскольку привели к эксплуатации находящегося в ненадлежащем состоянии железнодорожного переезда при условии отсутствия возможности дальнейшего финансирования ОАО «РЖД» его ремонта на установленный срок полезного использования, что создает угрозу безопасности движения.

Суд признал мужчину виновным и с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе полного возмещения причиненного ущерба, назначил наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.