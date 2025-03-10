Политика

Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Владимир Бабинин





На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Самую низкую оценку минус пять по итогам минувшей недели получает директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин, в отношении которого следователи УМВД России по городу Пскову по материалам прокурорской проверки ранее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Напомним, что руководитель автономной некоммерческой организации премировал себя почти на полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка. Так вот, по нашей информации, тучи над головой руководителя футбольного клуба продолжают сгущаться, земля полнится слухами о новых обстоятельствах в этом резонансном уголовном деле.

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-4 Денис Салий

Минус четыре получает Денис Салий, покинувший пост первого вице-губернатора Псковской области. В этом статусе чиновник проработал более года, он курировал работу представительства правительства Псковской области в Москве. Чем конкретно занимался, получая немалую зарплату, и каких результатов добился - неизвестно. В публичной плоскости господин Салий практически не появлялся, отчего журналистам не запомнился вообще ничем. Пост покинул также тихо — без каких-либо комментариев, подведения итогов и благодарностей. Отчего остается только гадать относительно причин этой «скоропостижной отставки».

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-3 Александр Секаев

Минус три ставим экс-начальнику Псковской дистанции пути Октябрьской железной дороги Александру Секаеву. По информации масс-медиа, Псковский городской суд начал рассматривать уголовное дело в его отношении. Бывшего руководителя-железнодорожника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По этой статье господину Секаеву может грозить до 4 лет лишения свободы.

-2 Петр Алексеенко

Двойку со знаком минус отправляем первому секретарю областного отделения КПРФ, депутату регионального парламента Петру Алексеенко. В дни, когда в Псковской области был побит печальный антирекорд по количеству рыбаков-утопленников и о небезопасности выхода на лед не говорил только ленивый, лидер коммунистов поделился впечатлениями от завершения сезона и написал в популярной у рыбаков группе, что лед-то нормальный. Из-за чего в него полетели стрелы критики с разных сторон — в том смысле, что думать надо над сказанным и написанным.

-1 Алеся Михачева

Фото: Алеся Михачева / Telegram

Депутат Псковской гордумы, общественница Алеся Михачева получает минус один за умение с разными глупостями попадать в федеральную повестку. Таких примеров за последние пару лет было немало, очередной связан с празднованием 8 марта. Накануне международного женского дня госпожа Михачева похвасталась в соцсетях преподнесенным ей сюрпризом — пистолетом. Даже опубликовала фото с подарком. На это обратил внимание ряд федеральных СМИ, в том числе Газета.Ру, Лента.Ру и др. Как позднее пояснила депутат, это пневматический пистолет, разрешение на который не требуется — и она будет заниматься практической стрельбой.

0 Марина Егорова

Нейтральную оценку заносим в дневник руководителя областного комитета по туризму Марины Егоровой. Причина - в принятом руководством области решении организовать еще и штаб по развитию туризма, в который войдут вице-губернатор, а также руководители комитета и областных фондов; во-первых, инвестиционного развития, во-вторых, гарантий и развития предпринимательства. За неимением ответа на вопрос, как создание новой структуры отразится на будущем чиновницы, пока ставим ноль. А с плюсами-минусами определимся позднее.

+1 Ирина Федорова

Плюс один получает директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова. Как знают наши постоянные слушатели, она чаще попадает в обзорах Рейтингомера на минусы и подвергается критике, однако мы за справедливость: когда есть за что — можем и похвалить. Как в этот раз, когда госмедиахолдинг объявил о долгожданном начале вещания собственной радиостанции на всю Псковскую область.

+2 Олег Брячак

Плюс два заработал депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак. После длительной паузы он вернулся в публичное пространство и проявляет активность в общественно-политической жизни. Причем, иногда эсер совершает весьма нестандартные для лидера партийной организации поступки — так, на 8 марта господин Брячак лично вместе со своими соратниками по партийной работе вышел на улицы Пскова и вручал цветы спешащим по своим делам женщинам.

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+3 Дмитрий Быстров

Строчкой выше, на плюс три, взобрался глава Островского района Дмитрий Быстров. На неделе в муниципалитет приезжало областное руководство, и команда местного руководителя получила положительную оценку своей работы и поддержку по вопросам дальнейшего развития. Это касается целого ряда направлений, в том числе туристической инфраструктуры и сферы культуры. В частности, в Острове продолжается оснащение современным оборудованием открытого перед Новым годом Центра культурного развития.

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+4 Митрополит Матфей

Плюс четыре заслужил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Обращаем внимание на его высокую активность и открытость. В графике Владыки традиционно много мероприятий, особо выделим одно из них - участие в совещании, посвященном перспективам открытия псковской гимназии №28 с изучением основ православной культуры в связи с переездом в новое здание на улице Киселева. Совещание состоялось 6 марта в Псково-Печерском монастыре. Для дальнейшей разработки программы будет расширена действующая рабочая группа, в её состав войдут федеральные эксперты – руководители образовательных учреждений с православным профилем.

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+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку плюс пять ставим губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. В связи с юбилеем, отмечавшимся в пятницу, 7 марта, глава региона получил многочисленные поздравления в свой адрес и положительные отзывы о результатах деятельности. Отметим, что на протяжении всей недели губернатор работал в муниципалитетах, держал на контроле ликвидацию последствий аварии на коллекторе в Пскове, а также принял участие в заседании под председательством полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округу и доложил Александру Гуцану о готовности региона к паводковому периоду.

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Это был еженедельный обзор активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.