Происшествия

Пскович получил условный срок за кражу денег с банковской карты

Один год лишения свободы условно получил уроженец города Пскова за хищение денежных средств с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

При рассмотрении уголовного дела установлено, что 21 декабря 2024 года 39-летний житель города нашел банковскую карту, принадлежащую потерпевшему, с помощью которой оплатил товары в различных торговых точках города на общую сумму 11 000 рублей.

Псковича признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на год.