Происшествия

Пскович порезал бывшую жену ножом и получил условный срок

Ранее судимый пскович с использованием ножа причинил вред здоровью бывшей супруги (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно.

Установлено, что 21 декабря 2024 мужчина, находясь по месту своего жительства, поссорился с бывшей супругой и ударил ее ножом в поясницу. При даче пояснений вину пскович признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, принес свои извинения потерпевшей.

Бывшая супруга подтвердила, что между ними достигнуто примирение, вред заглажен в полном объеме, принесены извинения, проживают они совместно, воспитывают несовершеннолетних детей.

Приговор суда в законную силу еще пока не вступил