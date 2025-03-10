Происшествия

Пропавшая девочка из Югры спустя семь месяцев нашлась в Пскове

Полицейские Югры во взаимодействии с коллегами из Пскова установили местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней, сообщили в Telegram-канале полиции Югры.

В августе 2024 года в дежурную часть ОМВД России по городу Когалыму с заявлением о пропаже 17-летней дочери обратился 58-летний местный житель. Девочка накануне ушла из дома и с тех пор на связь не выходила.

Сотрудники полиции немедленно приступили к поискам ребенка. Ориентировка и приметы школьницы были переданы всем подразделениям полиции и волонтерам, а также размещены в средствах массовой информации. Ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома и передвигалась автостопом по городам России, что осложняло поиск.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили круг общения девочки и опросили предполагаемых свидетелей, выявили, что югорчанка передвигается попутным транспортом и успела побывать в нескольких регионах страны.

В марте этого года оперативники управления уголовного розыска УМВД России по ХМАО – Югре в взаимодействии с коллегами УМВД России по Псковской области нашли девочку возле одного из торговых центров в Пскове. Поисковые мероприятия длились более 7 месяцев.

Благодаря слаженным действиям полицейских жизни и здоровью несовершеннолетней ничто не угрожает.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении родителей к установленной законом ответственности и помещении ребенка в спецучреждение.