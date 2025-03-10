Происшествия

Великолучанин несколько раз выстрелил в голову пожилого мужчины из строительного степлера

В Опочецком районе мужчину обвиняют в убийстве пожилого человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

15 марта 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в деревне Фронино Псковской области тела 70-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 46-летний житель города Великие Луки, который 14 марта 2025 года приехал домой к потерпевшему для разрешения конфликта между последним и знакомым обвиняемого, и нанес хозяину дома множественные удары ногами и руками в область головы, туловища и верхних конечностей, а также произвел несколько выстрелов в голову металлическими скобами из строительного степлера и вылил на него кипяток. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. После совершения убийства мужчина, желая скрыться от правоохранительных органов, покинул дом потерпевшего.

Подозреваемый установлен благодаря слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников УУР УМВД России по Псковской области и оперуполномоченных территориального отдела полиции.

Следователями осмотрено место происшествия, изъяты биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы.



Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.