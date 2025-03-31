Происшествия

У великолукского торговца контрафактными сигаретами изъяли почти 30 тысяч пачек табачных изделий

По материалам УФСБ России по Псковской области и УМВД России по Псковской области Великолукским городским судом Псковской области осужден уроженец Республики Армения. Он признан виновным в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-сулжбе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСБ России по Псковской области

Доказано, что мужчина в 2023 г. для последующего сбыта приобрёл в Великих Луках партию табачных изделий, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки Российской Федерации. В дальнейшем контрафактный товар реализовывал в одной из торговых точек города. Всего из незаконного оборота сотрудниками УФСБ и УМВД изъято около 26 тысяч пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью более 3 миллионов рублей.

Фигуранту назначено наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей. Контрафактная продукция уничтожена.

Приговор вступил в законную силу.