Происшествия

Самолет рейсом Псков — Сочи столкнулся с ястребом

Самолет, выполняющий рейс Псков — Сочи, столкнулся с птицей 1 апреля, сообщается в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Столкновение с птицей произошло в 16.53.

«Получен доклад от командира воздушного судна о столкновении с птицей на этапе взлёта (наличие крови на лобовом стекле). При осмотре обнаружена целая тушка птицы (ястреб). Командир принял решение следовать на аэродром назначения в Сочи, пассажиров на борту 69 человек», - говорится в сообщении.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к директору псковского аэропорта имени княгини Ольги Артему Тарасову. Директор заверил, что пока в аэропорт официальных бумаг не поступало. «Пока ничего сказать не могу, официальных бумаг на эту тему нет», - сказал он.