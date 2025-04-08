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Опубликовано видео задержания ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов. РИА Новости опубликовали видео задержания.

Ректор Псковского госуниверситета Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В отношении ректора ПсковГУ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Наталье Ильиной грозит до десяти лет колонии.

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Наталья Ильина — доктор биологических наук, профессор родом из Ульяновской области. ПсковГУ возглавляет с 2019 года.