Происшествия

Жила по понятиям: «мёртвые души» и «автоматы» ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

8 апреля в Псковский госуниверситет пришли силовики. За ректором. Как полагают правоохранители, Наталья Ильина стала автором не новой для нашей страны схемы, когда часть своих зарплат и премий сотрудники вуза возвращают руководству. Её «данеобложением» сотрудников вуза заинтересовались, когда бывшие педагоги ПсковГУ, которым надоело «заносить» вышестоящим на нужды вуза, уволились. Уволенные сотрудники и написали жалобу на действия ректората в правоохранительные органы.

Задержание ректора, судя по постам в пабликах городских соцсетей и содержанию статусов у ранее работавших в вузе преподавателей, обсуждали все.

«МК в Пскове» пообщался с педагогами вуза, а также теми, кто из-за политики ректора был вынужден уйти с любимой работы. Они рассказали, как жил вуз при Наталье Ильиной. Подробнее читайте в материале по ссылке >>>.