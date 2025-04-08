Происшествия

Экс-преподаватель ПсковГУ Константин Шморага: Вуз был практически уничтожен за время руководства Натальи Ильиной

Псковский государственный университет был практически уничтожен за время руководства ректора Натальи Ильиной. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) высказал бывший преподаватель кафедры теологии, ранее главный редактор типографии Псковского государственного университета Константин Шморага.

Фото: ПсковГУ

«Я узнал, честно говоря, об этом от знакомых. Я был на работе, и минут за 10 мне пришли от 5-6 человек сообщения. От совершенно разных людей, вообще никак не связанных с университетом. Один даже сейчас в Узбекистане живет. Видимо, для людей эта тема чувствительная, раз они, будучи напрямую не связанными с университетом, такое внимание к теме проявили», — отметил Константин Шморага.

Он также выразил свою обеспокоенность состоянием университета под руководством Натальи Ильиной.

«Меня беспокоило другое. В большей степени это было заметно, когда я работал в университете. Но и сейчас это тоже заметно. Дело в том, что во время работы бывшего ректора Натальи Анатольевны университет, конечно, не был в лучшем состоянии. Она фактически дала мало. Был разрушен коллектив, многих людей просто выставили, поставили перед фактом, что они здесь больше не работают. Причем это были молодые люди. Многих хороших преподавателей вывели, что называется, за штат. Если я не ошибаюсь, правильно эта схема называется "по гражданскому договору" — работают почасовиками. Это все для того, чтобы какие-то показатели в Москву отправить, чтобы у нас там 65 или 55 с плюсом (был средний возраст преподавателей - ред.). Сейчас мы помним, какая там была схема, чтобы мы сократили долю таких преподавателей. Очень много появилось ситуаций, когда люди преподают дисциплины, по которым у них фактически корочки получены профессиональной переподготовки. То есть они не практики, они специально этой дисциплиной не занимались. А получается, они преподают. Сам по себе университет, как учреждение, был фактически, на мой взгляд, уничтожен за время ее руководства», — заявил экс-преподаватель ПсковГУ.

По его наблюдениям, все решения в вузе принимались исключительно ректором.

«Ученый совет был сведён к декоративной роли, и это, конечно, негативно сказалось на развитии вуза», — подчеркнул бывший преподаватель кафедры теологии.

На вопрос о том, может ли смена руководства открыть новые перспективы для ПсковГУ, он ответил, что это будет сложный процесс.

«Сейчас, когда многие преподаватели ушли, будет очень трудно восстановить университет. Те, кто ушли, уже нашли себе места или отошли от дел. Как без преподавателей делать университет? Это будет очень сложно», — заключил Константин Шморага.

Напомним, ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове живет в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а еще часто бывает в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

Смотрите также Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов