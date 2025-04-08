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Рассмотрение апелляции на приговор экс-замглавы администрации Пскова Грацкому отложено до 25 апреля

В Псковском областном суде началось рассмотрение материалов уголовного дела по апелляционным жалобам осужденного бывшего заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого и его защитника на приговор Псковского городского суда от 4 февраля. Заседание отложено до 25 апреля, чтобы предоставить осужденному время для подготовки последнего слова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд исследовал доказательства, провел прения сторон, судебное заседание отложено на 25 апреля на 10.00 для подготовки к последнему слову осужденного.

Напомним, ранее суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 5 700 000 рублей и запрет занимать должности госслужбы на 10 лет. Грацкому было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).