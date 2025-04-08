Происшествия

Двух новорожденных котят выбросили на дорогу в псковской Черехе

Двух новорожденных котят выбросили на дорогу в деревне Череха Псковского района 7 апреля. Об этом местные жители написали в сообществе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Это произошло утром 7 апреля, еще была минусовая температура на улице. Взрослый, прилично одетый мужчина на хорошей машине подъехал к светофору, открыл окошко и вышвырнул на обочину пакет с маленькими котятами. Им на вид дней 7-10 отроду», — написали очевидцы.

Звуки животных услышали работники автосервиса. Они подобрали котят и связались с волонтерами.

«Держим кулачки, чтобы котята выжили. Тогда для них обязательно найдутся "мамы и папы"», — добавил анонимный автор публикации.