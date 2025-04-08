Происшествия

Главе Печорского района выдали предупреждение за ненадлежащее состояние дорог и отсутствие освещения

Мировой суд Печорского района привлек главу Печорского муниципального округа Валерия Зайцева к административной ответственности в виде предупреждения по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.

Как следует из постановления суда, к ответственности главу привлекли из-за ненадлежащего состояния дорог к деревням Лисьё, Пырсте, Выласте и Иваново Болото, а также по факту отсутствия освещения нескольких автомобильных дорог в муниципалитете.

Рассмотрев матеиалы дела, суд выдал главе предупреждение.

Напомним, ранее чиновник получил «двойку» в Рейтингомере Псковской Ленты Новостей, объясняя причины отсутствия освещения в некоторых деревнях Печорского округа.