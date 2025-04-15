Происшествия

Пенсионер из Пыталовского района незаконно зарегистрировал двух россиян

Факты фиктивной регистрации граждан выявили на территории Пыталовского, Куньинского и Себежского муниципальных образований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Пыталовском районе 67-летний пенсионер осуществил фиктивную регистрацию двух граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации.

На территории Куньинского района безработная местная жительница 1996 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданку Российской Федерации без фактического ее пребывания по месту регистрации.

А в поселке Идрица Себежского района местная жительница 1966 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданку Республики Латвия. Все обстоятельства произошедшего выясняются.