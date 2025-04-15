Происшествия

Поиск пропавшей в СНТ «Радуга» пенсионерки продолжается

Полиция продолжает поиски Луизы Петровой, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковской области.

Фото: ориентировка ОМВД

Уроженка деревни Загрязье Псковского района, женщина 1941 года рождения, ушла 17 июня 2018 года из дачного дома № 253 в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района, и дальнейшее её местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 75 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, глаза зеленые, волосы седые прямые короткие.

В полиции также сообщили особые приметы: женщина медленно говорила, на верхней челюсти у нее коронки, страдала потерей памяти.

Была одета в светло-серую шапку, серые брюки в белую тонкую полоску, черную кофту на пуговицах, бежево-красную кофту и черные тапочки. При себе имела расческу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Луизы Петровой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 676-851.