Происшествия

Полиция проводит проверку по сообщению о поджоге новоржевской кинодеревни

Полиция проводит проверку по сообщению о поджоге кинодеревне в Новоржевском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«Материал проверки зарегистрирован и проводится силами участкового уполномоченного, закрепленного за данной территорией. Идет установление причины возгорания, причиненного ущерба, определение собственника объектов», - отметили в управлении.

Напомним, на прошлой неделе скгорела кинодеревня в Новоржевском районе.

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Сотрудники МЧС России по Псковской области предположили, что причиной пожар стал поджог.