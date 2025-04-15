Полиция проводит проверку по сообщению о поджоге новоржевской кинодеревни

Полиция проводит проверку по сообщению о поджоге кинодеревне в Новоржевском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.
Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области
«Материал проверки зарегистрирован и проводится силами участкового уполномоченного, закрепленного за данной территорией. Идет установление причины возгорания, причиненного ущерба, определение собственника объектов», - отметили в управлении.
Напомним, на прошлой неделе скгорела кинодеревня в Новоржевском районе.