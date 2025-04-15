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Троих великолучан взяли под стражу за вымогательство и угрозу убить мужчину за отказ продать машину

Троих великолучан взяли под стражу за вымогательство с угрозой убить мужчину за отказ продать автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, находясь по месту жительства одного из обвиняемых в городе Великие Луки, трое местных жителей потребовали у потерпевшего подписать договор купли-продажи на принадлежащий ему автомобиль стоимостью около 240 000 рублей, сопровождая свои требования нанесением многочисленных ударов по голове и телу, высказывая при этом угрозы убийством за отказ от подписания договора.

Трем задержанным предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления против собственности. Все обвиняемые ранее привлекались к уголовной ответственности, один из них имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления, а также ему предъявлено обвинение в краже с банковского счета на общую сумму около 1 500 000 рублей и хищения ювелирных изделий на сумму свыше 270 000 рублей.

Суд, изучив представленные материалы дела, данные о личности, возможности назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, пришел к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться от органов следствия и суда, продолжат заниматься преступной деятельностью, а также могут оказать воздействие (в том числе физическое) на потерпевшего и свидетелей, и избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.