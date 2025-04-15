Происшествия

В Пскове завершено расследование дела о покушении на сбыт 1,6 кг наркотиков

Следователи управления МВД по городу Пскову завершили расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотических средств. Обвинение предъявлено 32-летнему уроженцу Республики Татарстан, проживавшему во время совершения противоправных деяний в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Фигуранта задержали в Пскове в середине июня прошлого года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД России. Тогда в ходе досмотра его автомобиля марки BMW полицейские обнаружили и изъяли 68 свёртков с запрещёнными веществами.

В ходе дальнейшей работы с обвиняемым оперативники и следователи нашли свыше 400 тайников с аналогичными обёрнутыми изолентой пакетиками, которые тот успел разложить на территории Пскова и Псковского района. Все закладки извлекли сыщики. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков составила свыше 1,6 кг. Среди них оказались N-метилэфедрон, мефедрон, марихуана и синтетический гашиш.

В ходе следствия установили, что мужчина являлся участником организованной преступной группы, промышлявшей сбытом запрещённых веществ синтетического происхождения бесконтактным способом на территории Псковской и Ленинградской областей с использованием сети Интернет. Он исполнял роль межрегионального закладчика и после оборудования тайников с криминальным товаром отправлял фотографии и координаты их местонахождения неустановленному организатору противоправной деятельности.

В настоящее время многоэпизодное уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а» и «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направили в суд для рассмотрения по существу.