Происшествия

Две бани горели в Псковской области на выходных

За прошедшие выходные, 26 и 27 апреля, две бани горели в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В ночь на 26 апреля, в 23:16, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бани в деревне Бродовичи Порховского муниципального округа. Возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в помещении предбанника. В тушении огня принимали участие 5 специалистов и 2 единицы техники.

На следующий день, 27 апреля, в 02:15 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Уграда Псковского района. Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Для борьбы с огнем привлекались 11 специалистов МЧС России и 4 единицы техники.