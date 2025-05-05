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Происшествия

Елену Лунгу взломали мошенники в Telegram

05.05.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Депутата Псковского областного Собрания по округу №2, члена комитета по законодательству и местному самоуправлению, врача-терапевта Псковской межрайонной больницы Елену Лунгу взломали мошенники в Telegram.

Мошенники от имени Елены Лунгу просят проголосовать за нее по ссылке. Делать этого категорически не следует. 

Напомним, ранее злоумышленники взломали аккаунта председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, руководителя региональной федерации смешанных боевых единоборств Аркадия Мурылева и заслуженного тренера России, президента федерации кикбоксинга Пскова, президента псковского филиала Российский союз боевых искусств Александра Лоско.  

Пресс-портрет
Лунгу Елена Сергеевна депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы
Источник: Псковская Лента Новостей
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