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Елену Лунгу взломали мошенники в Telegram

Депутата Псковского областного Собрания по округу №2, члена комитета по законодательству и местному самоуправлению, врача-терапевта Псковской межрайонной больницы Елену Лунгу взломали мошенники в Telegram.

Мошенники от имени Елены Лунгу просят проголосовать за нее по ссылке. Делать этого категорически не следует.

Напомним, ранее злоумышленники взломали аккаунта председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, руководителя региональной федерации смешанных боевых единоборств Аркадия Мурылева и заслуженного тренера России, президента федерации кикбоксинга Пскова, президента псковского филиала Российский союз боевых искусств Александра Лоско.