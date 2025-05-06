Происшествия

Великолучанин жестоко избил своего знакомого и отправился за решетку

Ранее судимый великолучанин лишился свободы за избиение знакомого (часть 1 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено, 6 января подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, принадлежащей его знакомой, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе словесного конфликта с потерпевшим ударил его не менее 10 раз кулаком по голове и лицу, от чего тот упал на пол. Подсудимый ногой продолжил избивать потерпевшего по груди.

В результате мужчина получил телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.