Происшествия

Неэксплуатируемое здание горело на улице Ижорского Батальона в Пскове

Возгорание в неэксплуатируемом здании произошло на улице Ижорского Батальона в Пскове 10 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 21:07. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.

В 12:49 в деревне Агафонково Опочецкого муниципального округа сгорел жилой дом. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в помещении веранды. Спасена хозяйственная постройка. К ликвидации привлекались семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Затем, в 22:57, на улице Парковая в деревне Михальки Великолукского района произошло возгорание жилого дома. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки. К ликвидации привлекались восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее, в 3:21, в Порхове на улице Первомайской произошло возгорание в хозяйственной постройке. Возможная причина – неисправность дымохода отопительной печи. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки. К ликвидации привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.