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Убившего соседей за громкую музыку псковича отправили на принудительное лечение

Убившего соседей за громкую музыку псковича отправили на принудительное лечение, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Съемка Следственного комитета с места преступления

Установлено, что мужчина, страдающий психическим заболеванием, испытывая к проживающим в квартире этажом выше соседям личную неприязнь, обусловленную громкими звуками музыки, доносившимися из их квартиры, прошел в жилое помещение указанных лиц и с помощью острого металлического предмета нанес женщине и её сыну, каждому, множественные удары в область шеи и тела, от которых потерпевшие скончались на месте происшествия.

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Рассмотрев дело, Псковский областной суд, с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы, пришел к выводу о том, что данное деяние совершено лицом в состоянии невменяемости, и применил к нему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.