Происшествия

Ручную гранату идентифицировали в себежском лесу

Ручную гранату идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в Себежском районе 12 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Ручную гранату РГ-42 времен Великой Отечественной войны идентифицировали в лесном массиве вблизи деревни Козихи.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).