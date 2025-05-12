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Убийцу пса Мухтара в Гдове могут приговорить к принудительному лечению

Прокурор Гдовского района направил в суд уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который жестоко расправился с псом по кличке Мухтар и совершил преступление по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия установили, что в ноябре 2024 года в вечернее время 19-летний житель Гдова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел возле двери квартиры пса по кличке «Мухтар», взял его на руки и отнес в квартиру своей знакомой.

Затем он руками стал сдавливать шею собаки, нанес псу различные увечья и побои. После этого, наблюдая страдания пса от полученных телесных повреждений с применением садистских методов, взял Мухтара на руки и сбросил его через открытый проем балкона квартиры с 5 этажа многоэтажного дома. Указанные действия привели к гибели животного.

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Судебно-психиатрической экспертизой установила, что мужчина не способен осознавать характер своих действий, представляет опасность для себя и окружающих, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Уголовное дело прокурор района направил в суд для рассмотрения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре общего типа