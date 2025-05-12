Происшествия

Росгвардейцы предотвратили хищение продуктов из псковского гипермаркета

Псковские росгвардейцы предотвратили хищение из торгового центра 13 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 20:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета улица Труда города Пскова поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали 54 летнего псковича, который пронес через кассовый узел продукты, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка.