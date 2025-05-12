Происшествия

Бездомный ограбил псковичку на улице Вокзальной

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову по горячим следам раскрыли грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре в ночное время 9 мая в парке возле дома по улице Вокзальной у жительницы Псковского района неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил сумку с деньгами и вещами, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам правопорядка.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В кратчайшие сроки был задержан подозреваемый. Им оказался безработный ранее судимый гражданин 1973 года рождения, являющийся лицом без определенного места жительства.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.