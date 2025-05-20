Происшествия

Владельца автомойки в Великих Луках обязывают прекратить незаконную деятельность

Владельца автомойки в Великих Луках обязывают прекратить деятельность из-за загрязнения окружающей среды, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура города Великие Луки провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды.

В ходе проверки установлено, что на улице Рыбацкая в городе Великие Луки в границах водоохраной зоны ручья Коломенка функционирует автомойка. Вместе с тем статья 65 Водного кодекса Российской Федерации устанавливает прямой запрет на осуществление деятельности по мойке транспортных средств в границах водоохраной зоны водного объекта.

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Владелец автомойки в нарушение требований закона, несмотря на внесенное прокуратурой представление, не принял мер по прекращению деятельности.

Учитывая изложенное, прокурор города Великие Луки в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском об обязании юридического лица прекратить деятельность автомойки.

Вступившим в законную силу решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Реальное исполнение судебного акта поставлено на контроль в прокуратуре города.