Происшествия

Жительница Великих Лук осуждена за хищение сливочного масла на 14 тысяч рублей

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы города Великие Луки, совершившей хищение продуктов питания из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что в конце январе 2025 года женищна, находясь в магазине «Пятерочка» четыре раза совершила хищение продуктов питания – сливочного масла на общую сумму свыше 14 500 рублей.

Одно из преступлений до конца довести не смогла, поскольку была настигнута при совершении преступления директором магазина.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Приговором мирового судьи города Великие Луки женщина признана виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.