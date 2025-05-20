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Жительница Великих Лук осуждена за хищение сливочного масла на 14 тысяч рублей

22.05.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы города Великие Луки, совершившей хищение продуктов питания из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

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Установлено, что в конце январе 2025 года женищна, находясь в магазине «Пятерочка» четыре раза совершила хищение продуктов питания – сливочного масла на общую сумму свыше 14 500 рублей.

Одно из преступлений до конца довести не смогла, поскольку была настигнута при совершении преступления директором магазина.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Приговором мирового судьи города Великие Луки женщина признана виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Псковская Лента Новостей
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