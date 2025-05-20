Происшествия

Автопогрузчик и электростанок сгорели в Великих Луках

Возгорание в некапитальной постройке произошло на Октябрьском проспекте в Великих Луках 22 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 20:01. Огонь повредил кровлю на пощади 40 квадратных метров и 2 кубических метра пиломатериалов. Сгорел автопогрузчик Toyota и электростанок.

Предположительной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцы спасли магазин, четыре гаража и склад с поддонами. На месте работали 11 специалистов МЧС России и три единицы техники.