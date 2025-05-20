Происшествия

Отбывшая наказание псковичка вновь порезала ножом сожителя

Жительницу города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение ножом легкого вреда здоровью сожителя («пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Установлено, что женщина в ходе конфликта с сожителем ударила его ножом в лицо, причинив легкий вред здоровью.

«Ранее женщина уже сталкивалась с законом, причинив тяжкий вред здоровью предыдущему сожителю с применением ножа, наказание отбыто, однако женщина вновь решила разрешить конфликт с использованием острых предметов», - отметили в прокуратуре.

Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы с возможностью применения дополнительных видов наказания.