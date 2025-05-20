Происшествия

Двух молодых псковичей будут судить за безосновательное избиение отца с сыновьями

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Пскова совершивших хулиганство и групповое избиение отца с сыновьями, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В сентябре 2024 года двое молодых жителей Псковского района вызвали отца с сыновьями на разговор, в ходе которого безосновательно избили отца и грубо нарушили общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу.

Санкция статьи 213 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.