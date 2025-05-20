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Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о нарушении прав одинокой матери

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением жительницы Пскова, в несовершеннолетнем возрасте оставшейся без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав, сообщили в Информационном центре ведомства.

В Информационный центр СК России обратилась жительница города Пскова, в несовершеннолетнем возрасте оставшаяся без попечения родителей, по вопросу непредоставления ей положенного по закону жилья. С 2017 года девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы. Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли. Из-за непринятия мер заявительница, являющаяся одинокой матерью, вынуждена арендовать квартиру за свой счёт, что для неё финансово затруднительно.

В СУ СК России по Псковской области по поступившему обращению возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Псковской области Петра Крупени доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.