Происшествия

Великолучанин выращивал в бытовках коноплю и изготавливал из нее марихуану

Сотрудники ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, подозреваемого в культивировании и хранении наркотических средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Фотографии: управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области

В двух строительных вагончиках-бытовках, размещенных на земельном участке, находящемся в личном пользовании злоумышленника в городе Великие Луки, полицейские обнаружили и изъяли 19 кустов конопли общей массой 430 граммов.

«С целью создания комфортных условий для роста конопли строительные вагончики были оборудованы системой теплоизоляции, освещением и вентиляцией, что позволяло реализовывать преступный замысел вне зависимости от времени года и погодных условий», - уточнили в полиции.

В ходе обследования бытовок правоохранители обнаружили и изъяли пять пластиковых банок объемом три литра, наполненных высушенными частями конопли общей массой 1823,6 грамма.

В настоящее время уголовное дело по части 2 статьи 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.