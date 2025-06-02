Происшествия

Прокуратура выявила нарушения при защите железнодорожного моста в Пскове

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта в Пскове и выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры.

Фотография: Псковская транспортная прокуратура

Установлено, что надлежащие меры по защите железнодорожного моста через реку Великая, расположенного на железнодорожной станции Псков – Товарный, от актов незаконного вмешательства не приняты, аттестованные и подготовленные работники подразделения транспортной безопасности отсутствуют.

Псковская транспортная прокуратура в отношении юридического лица – ОАО «РЖД» – возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности).

По результатам его рассмотрения виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В связи с неустранением нарушений по ранее внесенному транспортным прокурором представлению в суд направлено исковое заявление. Рассмотрение иска и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.