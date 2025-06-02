Происшествия

Псковичку будут судить за попытку убить сожителя

В Пскове завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в покушении на убийство сожителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

По версии следствия, 11 октября 2024 года в вечернее время обвиняемая со своим сожителем находились в квартире последнего, где между ними произошла ссора из-за желания женщины съехать. В ходе возникшего конфликта обвиняемая взяла нож и нанесла потерпевшему несколько ударов в голову, шею и грудную клетку, после чего покинула квартиру. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, обвиняемая, будучи поднадзорным лицом, дважды самовольно оставляла места жительства. Следствие также установило, что женщина неоднократно судима, в том числе и за совершение насильственных преступлений против личности.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд для рассмотрения.