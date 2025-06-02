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Убившую новорождённого ребёнка жительницу Палкино приговорили к двум с половиной годам колонии

Печорский районный суд Псковской области вынес обвинительный приговор в отношении жительницы поселка Палкино, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьёй 106 УК РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области/ Telegram-канал

Суд установил, что женщина, родив недоношенного жизнеспособного ребенка, завернула его в кофту, поместила в полимерный пакет, лишив кислорода, и оставила за занавеской на окне. Умышленно оставив ребенка в опасном для жизни состоянии, мер к вызову к месту родов медицинских работников или иных лиц для оказания помощи новорожденному, к передаче новорожденного ребенка в медицинское учреждение, женщина не предприняла, о факте родов и месте нахождения ребенка в медицинские организации, правоохранительные органы не сообщила.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила после родов от асфиксии в результате нарушения поступления воздуха в дыхательные пути.

Таким образом, своими умышленными действиями женщина совершила преступление, предусмотренное статьёй 106 УК РФ - убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов.

Подсудимая вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновной, наличием смягчающих обстоятельств, отсутствием отягчающих, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Учитывая, что подсудимая является матерью троих малолетних детей, которые проживают с ней, находятся на её иждивении, принимая во внимание данные о личности подсудимой, её поведении, условиях жизни её семьи, совокупность других данных, характеризующих подсудимую до и после совершения преступления, суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, применил положения части 1 статьи 82 УК РФ и отсрочил реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста», - отметили в пресс-службе.