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Захоронение новорожденного ребенка жительницей Палкино обсудили в программе на НТВ

Убийство женщиной своего новорождённого ребёнка в Палкино стало темой выпуска программы «За гранью» на НТВ, который вышел в эфир сегодня, 19 марта. На передачу приехали знакомые и соседи обвиняемой, которые стали задаваться вопросом: почему она находится до сих пор на свободе?

Напомним, что в конце сентября 2024 года женщина, находясь в квартире по месту проживания в рабочем поселке Палкино, родила ребенка, после чего, никому об этом не сообщив, завернула новорожденного в полимерный пакет и отнесла на участок местности на окраине поселка, где засыпала землей. Смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

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Как рассказали участники программы, они начали подозревать женщину в убийстве новорождённого, когда стали замечать её в обтягивающей одежде без живота, но и без ребёнка. На протяжении всей беременности знакомые отдавали ей детские вещи, на что мать отвечала: «Мне не надо. Этого ребёнка не будет».

После того как начали распространяться слухи, женщина заявила, что живота у неё нет, потому что она якобы ездила в Псков на чистку.

«Она сказала, что уехала в 8 утра, а в 11 была уже дома. Не может быть такого. Пока едешь туда, это уже минут сорок, пока больница, пока приём, и обратно ещё минут 40. Никак за три часа ты не успеешь сделать чистку!» - рассказала на программе знакомая обвиняемой.

В рамках передачи одна из соседок рассказала подробности захоронения ребёнка, которые обвиняемая рассказала ей в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день после смерти ребёнка женщина позвала с собой в огород мать своего сожителя, сказав ей, что необходимо выкопать кабачки. Бабушка на тот момент не знала, что в сумке, которая несла с собой её невестка, было тело ребёнка, завёрнутое в полиэтиленовый пакет и серую кофту. Новорождённую дочь закапали в этом же пакете немного дальше от огорода.

У женщины, помимо этого ребёнка, есть ещё дети, которые продолжают находиться с ней. Подробнее о их жизни сейчас и деталях преступления от очевидцев можно узнать в выпуске программы по ссылке.