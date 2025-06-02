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Два года тюрьмы грозит жителю Пыталово за кражу алкоголя

До двух лет тюрьмы по части 1 статьи 158 УК РФ грозит жителю Пыталово, укравшему алкоголь из магазина. Обвинительное постановление утвердил прокурор Пыталовского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Расследования установило, что с 12 марта по 4 апреля местный житель тайно похитил алкогольную продукцию из магазина «Магнит» на общую сумму 5882 рублей.

Прокурор Пыталовского района направил уголовное дело для рассмотрения мировому судье судебного участка №17 в Пыталовском районе.