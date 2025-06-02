Происшествия

Мошенники лишили жителей Псковской области около миллиона рублей

Около миллиона рублей потеряли жители Псковской области из-за действий мошенников, которые представлялись правоохранителями и сотрудниками других организаций. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Под предлогами необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета» мошенники вводили собеседников в заблуждение. Кроме того, аферисты создали проблемы для отдельных пользователей при осуществлении ими в Сети операций купли-продажи товаров.

В результате, потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, лишились в совокупности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.