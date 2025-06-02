Происшествия

Более миллиона рублей украли у псковича под предлогом подключения 5G интернета

Житель Пскова лишился более чем миллиона рублей под предлогом подключения мобильного 5G интернета, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

Мужчине позвонили на телефон и на экране высветилось в качестве имени абонента название одного из известных сотовых операторов.

Мужчина ответил на звонок и ему предложили подключить автоплатеж, он сказал, что у него проблемы со связью, автоплатеж не нужен. На следующий день вновь поступил звонок якобы от сотового оператора с предложением обновления программы и установления интернета 5G. Мужчина согласился. Для этого нужно было зайти в приложение сотового оператора и обновить программу. Далее зайти в настройки телефона и подключить разрешения по отдельным настройкам. Далее запустить настройку 5G.

После выполнения указанных действий мужчина обнаружил, что с его нескольких банковских счетов списаны денежные средства в размере свыше 1000000 руб.

Следователь следственного отдела УМВД России по городу Пскову по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета в особо крупном размере).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с возможностью назначения дополнительных видов наказаний, либо без таковых.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.