Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить в Атмосфере
Что делать При укусе клеща
Бизнес В Великих Луках
нейросети для предпринимателей
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Новая веха профсоюзов
ПЛН 25 лет
Задержание ректора ПсковГУ
Лев в клетке
Легкая кухня Ягодный пудинг
ТОС инструкция применения
Правила электробезопасности
Агростартапы Псковской области
 
 
 
ещё Происшествия 02.06.2025 11:010 Убившую троих детей великолучанку признали невменяемой и отправили в лечебницу 23.06.2025 20:400 Забывшую дома кошелек псковичку будут судить за кражу 23.06.2025 20:000 Более миллиона рублей украли у псковича под предлогом подключения 5G интернета 23.06.2025 19:400 Псковича осудят за угон велосипеда с похмелья 23.06.2025 17:260 Псковича осудили почти на 3 года за сбыт наркотиков у торгового комплекса «Рубин» 23.06.2025 16:530 Пожилой мужчина погиб при пожаре в бежаницкой деревне Лющик
 
 
 
Самое популярное 16.06.2025 14:235 Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор 18.06.2025 13:080 В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета 17.06.2025 18:451 Улицу Балтийскую затопило в Пскове. ФОТО 20.06.2025 12:092 Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик» 17.06.2025 13:492 Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Более миллиона рублей украли у псковича под предлогом подключения 5G интернета

23.06.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Житель Пскова лишился более чем миллиона рублей под предлогом подключения мобильного 5G интернета, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

Мужчине позвонили на телефон и на экране высветилось в качестве имени абонента название одного из известных сотовых операторов.

Мужчина ответил на звонок и ему предложили подключить автоплатеж, он сказал, что у него проблемы со связью, автоплатеж не нужен. На следующий день вновь поступил звонок якобы от сотового оператора с предложением обновления программы и установления интернета 5G. Мужчина согласился. Для этого нужно было зайти в приложение сотового оператора и обновить программу. Далее зайти в настройки телефона и подключить разрешения по отдельным настройкам. Далее запустить настройку 5G.

После выполнения указанных действий мужчина обнаружил, что с его нескольких банковских счетов списаны денежные средства в размере свыше 1000000 руб.

Следователь следственного отдела УМВД России по городу Пскову по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета в особо крупном размере).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с возможностью назначения дополнительных видов наказаний, либо без таковых.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 14 человек
23.06.2025, 21:000 50 тонн зараженной клубники уничтожат после попытки провезти ее в Псковскую область 23.06.2025, 20:510 До 3 человек увеличилось количество пострадавших в автобусе во время экстренного торможения в Пскове 23.06.2025, 20:400 Забывшую дома кошелек псковичку будут судить за кражу 23.06.2025, 20:390 Начат монтаж спортивной площадки в сквере на Запсковье
23.06.2025, 20:240 Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов 23.06.2025, 20:200 В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются кровельные работы 23.06.2025, 20:000 Более миллиона рублей украли у псковича под предлогом подключения 5G интернета 23.06.2025, 19:400 Псковича осудят за угон велосипеда с похмелья
23.06.2025, 19:200 Модульное отделение почты появится в новоржевской деревне Выбор 23.06.2025, 19:000 Итоги окружного этапа игры «Зарница 2.0» подвели в Великих Луках 23.06.2025, 18:300 Последствия ДТП будут устранять на трассе Р-23 «Псков» 24 июня 23.06.2025, 18:290 Рейтингомер: дела в суде, эколог с миллионами и ликвидация партии. ВИДЕО
23.06.2025, 18:140 «Постскриптум»: Война вместо дипломатии и губернаторы на ПМЭФ. ВИДЕО 23.06.2025, 18:130 Большинство респондентов ПЛН выступает за открытое информирование о причинах ограничений работы Сети 23.06.2025, 18:020 С администрации Гдова пока не будут взыскивать почти 30 млн за несанкционированную свалку 23.06.2025, 17:520 Грозы и до +20 градусов прогнозируют в Псковской области 24 июня
23.06.2025, 17:490 Спортсмены из Псковской области стали призерами первенства РФ по стрельбе из лука 23.06.2025, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 июня 23.06.2025, 17:391 Михаил Ведерников награжден орденом Почета за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области 23.06.2025, 17:380 Около 700 человек собрал Псковский велопарад
23.06.2025, 17:260 Псковича осудили почти на 3 года за сбыт наркотиков у торгового комплекса «Рубин» 23.06.2025, 17:231 Отключение мобильного интернета зарекомендовало себя как способ борьбы с БПЛА – правительство Псковской области 23.06.2025, 17:180 Рейтингомер: дела в суде, эколог с миллионами и ликвидация партии 23.06.2025, 17:070 Псковские курсанты стали лучшими в межвузовском научном конкурсе по проблемам юридической науки
23.06.2025, 17:050 «ГорДозор»: Ливни и «ливнёвки». ВИДЕО 23.06.2025, 16:530 Пожилой мужчина погиб при пожаре в бежаницкой деревне Лющик 23.06.2025, 16:510 Вандалы сломали лавки на берегу озера Песчаное в Стругокрасненском округе 23.06.2025, 16:500 Общегородской праздник для выпускников пройдет в Пскове 26 июня
23.06.2025, 16:470 Количество осадков в Псковской области превысило средние показатели за июнь 23.06.2025, 16:370 Выехавший на встречную полосу в Пскове водитель Opel травмировал двух человек. ФОТО 23.06.2025, 16:280 Ревнивую доярку приговорили к сроку в 11,6 лет за двойное убийство в Бежаницах 23.06.2025, 16:230 Санатории «Голубые озера» и «Черёха» получили статус курортов регионального значения
23.06.2025, 16:200 «Дневной дозор»: Смогут ли студенты без педагогического образования заменить учителей? 23.06.2025, 16:180 МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии 23.06.2025, 16:130 Псковская «Школа межэтнической журналистики» сертифицирована для набора учеников на 10-й сезон 23.06.2025, 16:120 Значительнее всего в Пскове в мае подорожали услуги — ЦБ
23.06.2025, 16:100 Сергей Вострецов: Повышение МРОТ — позитив, но не повод расслабляться 23.06.2025, 16:070 Интерактив: Ничего личного, бизнес есть бизнес 23.06.2025, 16:040 Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород посетили четыре семьи погибших участников СВО из Пскова и Великих Лук  23.06.2025, 15:580 Тала Нещадимова: Заключительная неделя июня будет дождливой
23.06.2025, 15:460 «Железные люди»: Замначальника псковского МЧС Артур Бугаев о своем пути к спорту. ВИДЕО 23.06.2025, 15:340 В ДТП с участием полицейской «Лада Гранты» в Пскове никто не пострадал 23.06.2025, 15:320 Более 80 детей укусили клещи за неделю в Псковской области 23.06.2025, 15:270 Псковичей приглашают принять участие в грантовом конкурсе «Молоды душой»
23.06.2025, 15:250 Замначальника псковского МЧС: Главное в спорте – это командный дух и работа тренеров 23.06.2025, 15:210 Белки обжились в новом вольере в псковском подворье «Птичий дворик» 23.06.2025, 15:150 Демонтажные работы ведутся в великолукской «Кадетской школе» 23.06.2025, 15:110 Прокурор запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова
23.06.2025, 14:560 20 единиц оружия изъяли у граждан псковские росгвардейцы за неделю 23.06.2025, 14:520 Почти 1,4 тысячи детей отдохнут в летних пришкольных лагерях Великих Лук 23.06.2025, 14:480 Татьяна Фомченкова: Не каждый человек может называться учителем 23.06.2025, 14:450 Асфальт укладывают на дороге Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса
23.06.2025, 14:430 Псковские профсоюзы поддержали сотрудничество с АНО «Дружина» 23.06.2025, 14:400 Замначальника псковского МЧС: Зацикливаться на хобби не совсем правильно 23.06.2025, 14:300 Команда псковских гимнасток привезла 18 медалей и кубок с международного турнира 23.06.2025, 14:190 Хозпостройка горела в печорской деревне Вашина Гора
23.06.2025, 14:180 Винных клещей обнаружили псковские микробиологи в грудках пчел 23.06.2025, 14:111 Псковская область заняла 71 место в рейтинге развития регионов 23.06.2025, 14:090 Борис Елкин: Реконструкция теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове идёт по графику 23.06.2025, 14:070 Названа причина затопления домов и участков в псковской деревне Хотицы
23.06.2025, 14:030 Юрцентр «Земляки» в Псковской области возобновит работу в сентябре 23.06.2025, 14:020 Крепость из сена и школа рыцарства встретят детей на фестивале «Довмонт Псковский» 23.06.2025, 13:590 Уровень подготовки выпускников в 2025 году высокий — управление образования Великих Лук 23.06.2025, 13:520 Военная база США в Сирии подверглась атаке
23.06.2025, 13:500 Опубликован график приемов псковичей депутатами от «Единой России» на последней неделе июня 23.06.2025, 13:500 Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 23.06.2025, 13:330 Детский сад №5 ремонтируют по нацпроекту «Семья» в Великих Луках 23.06.2025, 13:310 Хозпостройка сгорела в псковском СНТ «Антей»
23.06.2025, 13:300 Псковский театр драмы открыл прием заявок на I Всероссийский «Кроха-фест» 23.06.2025, 13:280 Замначальника псковского МЧС Артур Бугаев: Главное – правильно бегать 23.06.2025, 13:250 «Титан-Полимер» подвел итоги участия в международной выставке упаковочной индустрии RosUpack 23.06.2025, 13:230 Как защитить себя в общедоступных сетях Wi-Fi, рассказали псковичам
23.06.2025, 13:120 70 претендентов на получение медали выпускают школы Великих Лук 23.06.2025, 13:070 Названа предположительная причина пожара в автосервисе на улице Шоссейной в Пскове 23.06.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Война вместо дипломатии и губернаторы на ПМЭФ 23.06.2025, 12:570 Жители Псковской области поверили мошенникам и лишились порядка миллиона рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru